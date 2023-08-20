Пермь, 20 августа, 2023, 16:48 — ИА Регнум. В Перми задержали двух подростков, которые избили до смерти 37-летнего мужчину, сообщили 20 августа в региональном главном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

По версии следствия, двое несовершеннолетних 2006 года рождения, находясь на остановке в Орджоникидзевском районе города, в ходе ссоры нанесли множественные удары по голове и телу незнакомому мужчине.

Потерпевший скончался в автомобиле скорой, несмотря на оказанную помощь. Возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на 19 августа в микрорайоне Гайва. Подростки напали на мужчину «после отказа дать им сигарету».

Как сообщало ИА Регнум, двоих 17-летних подростков задержали в Новокузнецке по подозрению в убийстве местного жителя. Предположительно, мужчину забили до смерти.

По версии следствия, 5 июля подозреваемые пришли к своему знакомому, чтобы поговорить. Он встретил подростков на улице у частного дома. Произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемые избили мужчину руками и ногами.