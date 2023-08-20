Киев, 20 августа, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области. Об этом 20 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на документы.

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что военные администрации области подготовили распоряжения об эвакуации населения. Всего в списке значится около 68 населённых пунктов приграничных с Россией территорий региона.

В документе говорится об обязательной эвакуации на приграничных территориях населённых пунктов Дергачёвского, Волчанского и Золочевского районов.

Как сообщало ИА Регнум, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из Купянского района эвакуируют людей. Такое решение местные власти приняли на фоне активного продвижения российских военных на этом направлении. По его словам, всего с 9 августа из этого района вывезли 204 человека, из них 71 ребёнок.

Ранее американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times отметил, что российские войска быстро продвигаются на харьковском направлении и в скором времени могут освободить Купянск. Это ключевой железнодорожный узел, необходимый Киеву для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке Украины, напомнил он и отметил, что ВСУ бросают в бой огромные ресурсы, но не могут остановить ВС РФ.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что скоро Купянск, а следом и Харьков, будут освобождены. Уже к концу лета или в начале осени Украина, вероятно, потерпит стратегическое поражение. Об этом, считает американский военный, говорят огромные потери среди живой силы ВСУ, восполнить которые вряд ли получится.