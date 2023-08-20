Москва, 20 августа, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works высмеял планы Украины начать очередную попытку контрнаступления.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Ведущий поинтересовался у эксперта, как он оценивает готовность президента Украины Владимира Зеленского к очередной попытке наступления весной 2024 года.

На это Джонсон не смог сдержать эмоций и посмеялся.

Он отметил, что пока США финансируют Киев, Украина может сохранять хотя бы видимость каких-то действий, однако способность ВСУ наносить эффективные удары по российской армии последовательно снижается.

Аналитик обратил внимание на то, что огромное число хорошо подготовленных бойцов ВСУ погибают на поле боя, при этом Киеву некем их заменить.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналисты немецкого издания Die Welt предположили, что Киеву необходимо мобилизовать три миллиона граждан, чтобы Украина смогла надеяться на победу в конфликте с Россией. Авторы статьи высказали мнение о том, что в связи с этим общая численность ВСУ может достигать трёх млн человек. Такое число мобилизованных могло бы обеспечить победу Киева, предположили они.

Газета Financial Times написала о том, что на фоне неудач в контрнаступлении США в частном порядке готовятся к войне на истощение на Украине, которая может продлиться до 2024 года.

22 июня на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что западные страны готовы поставлять Украине всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией до последнего украинца.