Москва, 20 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В Москве 20 августа во второй половине дня начался проливной дождь, в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Кадр из видео

Очевидны сообщают, что из-за ливня в Москве на станции «Марьина роща» вода хлынула с одной из стен в вестибюле возле турникетов. Также отмечается подтопление на Дмитровском шоссе и в районах Строгино и Ясенево.

Больше всего осадков пока выпало на севере и северо-западе столицы, а также в подмосковных Химках и Красногорске.

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Как ранее сообщили в региональном главке МЧС РФ, с 15:00 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, а также усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Как передавало ИА Регнум, синоптик Евгений Тишковец сообщил, что последний тёплый и солнечный день будет в Москве 21 августа. По его словам, атмосфера начинает готовиться к смене климатических сезонов.

Между тем 6 августа в Москве стало самым тёплым днём 2023 года, уже к 11 часам утра воздух прогрелся до +30,2 градуса. Ранее за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура воздуха в столице в этот день поднималась выше +30 градусов лишь трижды, и все три случая приходятся на 21-й век — их зафиксировали в 2010, 2014 и 2022 годах.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе и в Московском регионе, первый осенний месяц будет довольно прохладным. По её словам, дневные температуры прогнозируются в пределах 13–18 градусов тепла, а по ночам в периоды похолоданий температура может опускаться до нулевых значений.