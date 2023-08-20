Нью-Йорк, США, 20 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Западные официальные лица разрабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева, пишет газета The Wall Street Journal.

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — сказано в материале.

Издание отмечает, что главная цель Украины — возвращение утраченных территорий — имеет, по мнению западных партнёров, отдалённую перспективу из-за опасений излишних затрат и рисков при её достижении.

В частности, по данным Wall Street Journal, в реализации этого плана сомневаются США и Германия.

«Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине смириться с фактической потерей какой-то территории, в обмен, например, на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи», — говорится в статье.

Накануне немецкое издание Bild опубликовало три возможных сценария действий Украины в ходе конфликта. В частности, согласно первому сценарию — Украина будет воевать без переговоров с Россией. По второму сценарию, который указали в Bild, Украина будет дальше вести боевые действия, но начнёт переговоры с Россией. Третий сценарий предполагает остановку контрнаступления ВСУ. Обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке уточнил в соцсетях, что для Украины остались лишь неблагоприятные варианты исхода конфликта.

Ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что на вступление Украины в НАТО может повлиять согласие Киева уступить России часть своих территорий. По словам главы канцелярии, это может стать возможным решением украинского конфликта. Правда, через сутки после своего заявления, он сказал, что его слова были ошибкой.

Представители властей Украины раскритиковали это заявление. В частности, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «триумфом Путина» и заявил, что НАТО следует давать Киеву больше оружия, а не предлагать отдать территории.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби опроверг эту информацию, заявив, что дискуссиях в НАТО о быстром предоставлении членства в альянсе Украине в случае согласия Киева на территориальные уступки России не соответствует действительности.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что идея Йенссена выглядит интересной, но следует учитывать, что «спорными» являются все без исключения территории, в настоящее время контролируемые Киевом.