Воронеж, 20 августа, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который срывал с детей символику Вооружённых сил России в пункте временного размещения в Воронежской области. Об этом сообщил российский журналист Дмитрий Зименкин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На украинского беженца, срывавшего с детей шевроны «Z», «ВС РФ» в пункте временного размещения Воронежской области, возбудили дело», — написал он.

Журналист поблагодарил неравнодушных беженцев, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. Как рассказала одна из очевидец агрессивного поведения мужчины, ранее на него уже составляли административный протокол за дескредитацию ВС России.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл в пункте временного размещения Обломово. По словам других беженцев, мужчина в открытую заявлял, что хочет уехать воевать на стороне ВСУ, он также угрожал другим людям физической расправой. Полицейские задержали его. Зименкин отметил, что, по его мнению, адекватным наказанием для нарушителя стало бы лишение российского гражданства, которое тот уже успел получить.

Ранее суд в Крыму арестовал 32-летнего мужчину, который угрожал сжечь сотрудника автозаправочной станции из-за буквы Z на его кепке.