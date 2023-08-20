Эр-Рияд, 20 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Ростова» и московского «Динамо» норвежец Матиас Норманн подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Раед». Об этом 20 августа сообщила пресс-служба клуба.

Валерий Матыцин/ТАСС Футболист Матиас Норманн

Срок соглашения с 27-летним игроком не уточняется.

9 августа стало известно, что Норманн направил в «Ростов», которому принадлежат права на игрока, и в «Динамо», где он выступал на правах аренды, уведомления о расторжении контракта. Он объяснил это тем, что в здание «Москва-Сити» врезались украинские беспилотники.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе не согласны с его позицией и что Норманну предстоит доказывать свою правоту через суд.

В сезоне 2021/22 Норманн выступал на правах аренды за английский «Норвич». В марте 2022 года он заявил, что не хочет возвращаться в Россию, но летом всё же вернулся. При этом он заявил, что ему всегда нравилась Москва и что он всегда хотел попробовать играть в столице.