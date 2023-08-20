Берлин, 20 августа, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер предложил депутатам бундестага закладывать 5 млрд евро в год на военную помощь Киеву. Об этом Линдер заявил в Берлине на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства Германии.

IMAGO/Fotostand/ТАСС

По его словам, Берлин уже оказал Киеву помощь на сумму 22 млрд евро, она включает военную и гуманитарную помощь, в том числе по приёму, размещению и уходу за беженцами.

«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в бундестаге внести в план сумму 5 млрд евро ежегодно в качестве военной поддержки», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Федеративной Республики Германии планирует в ближайшие месяцы предоставить Вооружённым силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus из запасов бундесвера.

Согласно проведённому с 4 по 7 августа институтом общественного мнения Forsa опросу, более половины немецких граждан выступили против поставок крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.