Берлин, 20 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Киеву необходимо мобилизовать три миллиона граждан, чтобы Украина смогла надеяться на победу в конфликте с Россией. Такое мнение высказали журналисты немецкого издания Die Welt.

Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

По их данным, несмотря на сокращение, население Украины всё ещё превышает 30 млн человек.

Авторы статьи высказали мнение о том, что в связи с этим общая численность ВСУ может достигать трёх млн человек. Такое число мобилизованных могло бы обеспечить победу Киева, предположили они.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что западные страны готовы поставлять Украине всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией до последнего украинца.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он отметил, что это уже ничем не поможет Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Заместитель председателя Совбеза России добавил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этого государства, но этого не хочет ни Вашингтон, ни Киев.