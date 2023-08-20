Киев, 20 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Взрыв в экспертном центре МВД Украины в Киеве, прогремевший 19 августа, произошёл из-за того, что его сотрудники начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и бить по ней молотом, сообщили 20 августа изданию «Страна․ua» источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

По их данным, детонация боевой части ракеты произошла в результате нарушения мер безопасности экспертами центра, когда они начали пилить её болгаркой и наносить по ней удары молотом.

Источник издания добавил, что в результате взрыва погибли четыре украинских специалиста, были повреждены фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля.

19 августа на окраине Киева прогремел сильный взрыв. Издание «Страна․ua» опубликовало снимки, на которых были видны столбы чёрного дыма. При этом воздушная тревога в Киеве и Киевской области не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт взрывов в городе. По его данным, они произошли в районе Кольцевой дороги в промышленной зоне.

Позднее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что пожар возник в складских помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Причиной взрыва и пожара он назвал детонацию взрывоопасных предметов во время их экспертизы.