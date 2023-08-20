Курск, 20 августа, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Курской области энергетики полностью восстановили электроснабжение всех потребителей после атаки украинских дронов. Об этом 20 августа сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Известия/Татьяна Полевая

Он отметил, что на подстанции Суджа специалисты устранили последствия атаки украинских дронов, в результате которых в Кореневском и Суджанском районах остались без света свыше 5,5 тысячи человек.

«Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в городе Судже Курской области после удара украинского беспилотника была повреждена электрическая подстанция, без света остались более 5 тыс. человек, произошло отключение от электроснабжения 31 населённого пункта. Никто не пострадал.

ВСУ осуществили и другие попытки атаковать объекты в регионах России с помощью дронов. Так, в ночь на 20 августа Курск атаковал украинский беспилотник. На железнодорожном вокзале Курска в результате удара дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Пять человек получили лёгкие ранения из-за разлёта осколков. Двое из них отказались от медицинской помощи, остальные были направлены для осмотра в Курскую областную больницу, а потом отпущены домой.

В ночь на 20 августа беспилотник ВСУ пытался атаковать Москву, дрон сбили силами ПВО, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, беспилотниками была атакована Ростовская область, дроны поразили средствами РЭБ, сообщил глава региона Василий Голубев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских дронов, отметила, что киевский режим продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.