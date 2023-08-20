Вашингтон, 20 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В возрасте 82 лет скончался сооснователь американской компании Adobe Джон Уорнок. Об этом 20 августа сообщили в компании.

Кадр из видео Джон Уорнок

«С глубоким прискорбием Adobe сообщает о смерти любимого сооснователя компании Джона Уорнока», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2021 года в возрасте 81 года умер второй сооснователь Adobe Чарльз Гешке.

Гешке и Уорнок основали компанию Adobe по производству программного обеспечения в 1982 году. Наиболее известны такие продукты компании, как система веб-программного обеспечения Adobe Flash, программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).