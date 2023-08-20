Вашингтон, 20 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Американский актёр, обладатель премий «Эмми» Рон Сепас Джонс умер в возрасте 66 лет. Об этом 20 августа сообщает издание Variety.

NINA PROMMER/EPA/ТАСС Актер Рон Сепас Джонс

«Любимый и отмеченный наградами актёр Рон Сефас Джонс скончался в возрасте 66 лет из-за давней проблемы с лёгкими», — говорится в сообщении.

Джонс дважды стал лауреатом телевизионной премии «Эмми» — в 2018 и 2020 годах. За последние несколько лет он был четыре раза номинирован на эту премию.

Джонс сыграл в таких известных сериалах, как «Мистер Робот», «Люк Кейдж», «Сказать правду», «Отжиг», «Это мы». Также он снимался в фильмах «Шазам», «Меня зовут Долемайт», «Низкое зимнее солнце», «Заплатить сполна», «Собачья жара».