Рязань, 20 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Смерть участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлии Михайловой стала результатом суицида, сообщил 20 августа ИА Регнум информированный источник.

Кадр из видео шоу «Пацанки» Юлия Михайлова

О смерти Михайловой местные СМИ сообщили ранее 20 августа. Накануне поздно вечером девушка упала с высоты 22-го этажа дома на улице Чкалова в Рязани.

Один из очевидцев рассказал, что поздно вечером услышал за окном «сильный хлопок». Выглянув, он обнаружил на земле тело девушки. Юлия Михайлова скончалась до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в начале 2022 года в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей участницы проекта «Пацанки» Регины Колупаевой. Она напала с ножом на своих родителей. Сообщалось, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

В июне 2021 года суд вынес решение по делу о хранении наркотиков (мефедрона) в отношении бывшей участницы шоу «Пацанки» Дианы Субботиной. Уголовное дело в отношении Субботиной было прекращено. Ей был назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.