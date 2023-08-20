ДНР, 20 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Командир штурмовой роты отряда «Эспаньола», фанат «Зенита» Михаил Турканов вынес на себе с поля боя в зоне СВО под Артёмовском раненого фаната «Спартака», рассказали РИА Новости бойцы отряда, сформированного из болельщиков российских футбольных клубов.

Сергей Аверин/РИА Новости

В ходе одного из боёв с 3-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ (сформирована из членов «Азова», запрещенной в России террористической организации) при попытке наступления противника боец с позывным Спартак получил ранение. Вызвать эвакуационную технику было невозможно, потому что над полем боля работало значительное количество беспилотников ВСУ, сообщил Турканов.

«Мы свои позиции не оставляем. В итоге я принимаю решение его вытаскивать. Страха не было, прикинул все варианты и нашёл самым актуальным — это тащить (товарища на себе. — Прим. ред.). Дорога там петляет нереально, по полю не пройти, потому что мины, а трава высокая. Шёл несколько километров, периодически залегая в траву у дороги», — рассказал командир роты.

Во время эвакуации Турканов получил контузию. За спасение товарища его представили к новой награде (ранее ему был вручён орден Мужества). Боец с позывным Спартак выжил, находится в госпитале и идёт на поправку, рассказал Турканов. Он отметил, что не знал бойца с позывным Спартак до того, как попал в зону СВО, но уже там они стали товарищами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в августе 2023 года бывший футболист московских «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин рассказал, что вступил в ряды «Эспаньолы» и отправился в зону спецоперации. Ранее Соломатин привозил в зону СВО гуманитарную помощь.

В июне 2023 года представители «Эспаньолы» рассказали журналистам, что проводят военную подготовку среди болельщиков для их участия в специальной военной операции, У подразделения есть два крыла — помимо боевого, также гуманитарное, которое занимается тыловым снабжением.