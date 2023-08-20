Стало известно о провале переговоров ЭКОВАС в Нигере
СМИ узнали о провале переговоров делегации ЭКОВАС в Нигере
Ниамей, 20 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидает Нигер после провала переговоров с военными, пришедшими к власти в стране. Об этом 20 августа сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстранённого от власти президента Мохамеда Базума.
По информации телеканала, делегация провела в Нигере встречу с главой Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани, премьером переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Базумом.
Как сообщало ИА Регнум, 19 августа делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер, чтобы попытаться выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране. Днём ранее представители сообщества заявили, что уже определили дату военной интервенции в Нигер, которая состоится, если вопрос не будет урегулирован иным путём, но объявлять эту дату не предполагается.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев 9 августа заявил, что Москва поддерживает урегулирование ситуации в Нигере и выступает против силового вмешательства ЭКОВАС.
Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.