Ниамей, 20 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидает Нигер после провала переговоров с военными, пришедшими к власти в стране. Об этом 20 августа сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

«Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстранённого от власти президента Мохамеда Базума.

По информации телеканала, делегация провела в Нигере встречу с главой Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани, премьером переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Базумом.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер, чтобы попытаться выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране. Днём ранее представители сообщества заявили, что уже определили дату военной интервенции в Нигер, которая состоится, если вопрос не будет урегулирован иным путём, но объявлять эту дату не предполагается.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев 9 августа заявил, что Москва поддерживает урегулирование ситуации в Нигере и выступает против силового вмешательства ЭКОВАС.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.