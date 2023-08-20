Москва, 20 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает атаку киевского режима на железнодорожный вокзал в Курске. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 20 августа.

Татьяна Симоненкова/ТАСС Последствия падения беспилотника в Курске

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинские националисты, целясь в объект гражданской инфраструктуры и мирных жителей Курска, нанесли удар по памяти героев Великой Отечественной войны.

Захарова отметила, что нынешнее здание вокзала построено вместо Курского железнодорожного узла, полностью разрушенного в результате гитлеровских бомбардировок в 1943 году.

«Это — вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запекшейся крови солдат, спасших мир от фашизма», — подчеркнула она.

Также отмечается, что это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики.

Как сообщало ИА Регнум ранее, атака на здание вокзала была осуществлена в ночь на 20 августа. В результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала, повреждения получили зал ожидания и пешеходный тоннель.

Пять человек получили лёгкие ранения из-за разлёта осколков. Двое из них отказались от медицинской помощи, остальные были направлены для осмотра в Курскую областную больницу, а потом отпущены домой.

Основные последствия падения дрона уже ликвидированы, отметил позднее губернатор Курской области Роман Старовойт. Все пассажирские и пригородные поезда следуют по графику. Посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляется через северную и южную стороны вокзала без входа в его здание. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара.