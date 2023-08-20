Луганск, 20 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. ВСУ активно используют различные дроны, в том числе переделанные под боевые промышленные беспилотники, для того, чтобы замедлить продвижение Вооружённых сил России у недавно освобождённого населённого пункта Новосёловского на купянском направлении. Об этом рассказал заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что ВСУ используют большой промышленный дрон «Баба-Яга», который издаёт очень неприятный звук, осуществляет тяжёлые сбросы, применяя его обычно в ночное время.

«На моей памяти самое большое число единовременно было семь, их семь летало над нашими позициями», — приводит РИА Новости слова собеседника, который уточнил, что российские военнослужащие сбивают эти дроны.

Агентство привело слова командира роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным Третий, который добавил, что на данном направлении украинские силовики используют различные дроны со сбросами как для ударов по технике, так и по российским военнослужащим.

«Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком охотятся», — отметил он, добавив, что российские военнослужащие стараются передвигаться скрытно.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новосёловское в Луганской Народной Республике. Штурмовые отряды российских войск продолжают вести успешные наступательные действия на этом направлении, отметили в Минобороны. Кроме того, за минувшие сутки были отражены три попытки ВСУ контратаковать.

Офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин 20 августа сообщил, что в районе населённого пункта Каменка на купянском участке фронта российские бойцы ликвидировали украинский пункт боепитания миномётного подразделения. Также военный рассказал об уничтожении в ходе контрбатарейной борьбы самоходной артиллерийской установки Krab в районе Купянска, миномётного расчёта возле Стельмаховки.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев.