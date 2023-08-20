Москва, 20 августа, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Чтобы избежать развития рака кишечника, лёгких и предстательной железы, в рационе должна обязательно присутствовать клетчатка. Об этом 20 августа заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.

Олег Кугаев ИА Регнум

«Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений», — написал Вялов.

Он отметил, что для нормальной работы кишечника необходима клетчатка, содержащаяся в овощах, — всего около 30 г в день. Для этого ежедневно нужно съедать как минимум 300–400 г овощей.

Как передавало ИА Регнум, доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царёва сообщила, что лисички и белые грибы богаты витаминами группы В и другими полезными минералами, поэтому повышают либидо у мужчин и женщин. Она также рекомендовала для максимального сохранения полезных веществ в этих грибах готовить их с минимальной термической обработкой. Для усиления эффекта на либидо она посоветовала приправить грибы специями-афродизиаками, такими как кардамон, карри, имбирь и красный перец.