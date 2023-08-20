Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ дронами-камикадзе
Москва, 20 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Российские военнослужащие при помощи FPV-дронов поразили несколько единиц бронетехники ВСУ. Соответствующее видео 20 августа опубликовало Минобороны России.
На видео попали три атаки, которые были совершены при помощи беспилотников-камикадзе.
Так, в первом сюжете видно, как БТР украинской армии едет по автодороге, в это время его ликвидирует российский беспилотник. Во втором сюжете боевая машина противника стоит в поле и летящий беспилотник уничтожает её. Во третьем сюжете представлена аналогичная ситуация.
Как передавало ИА Регнум, FPV-дрон относится к разновидности беспилотников преимущественно коптерного типа, которыми военные управляют дистанционно.
Кроме того, при управлении используются пульт и очки с виртуальной трансляцией изображения с камеры летательного аппарата, что позволяет видеть перед собой изображение, будто бы БПЛА — пилотируемый.
Бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу считает, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. По словам военного эксперта, бойцы ВС России используют дроны для различных целей, в том числе для разведки и нанесения ударов.
Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения танка ВСУ при помощи FPV-дронов.