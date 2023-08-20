Белу-Оризонти, Бразилия, 20 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Семь болельщиков бразильского футбольного клуба «Коринтианс» погибли в результате в ДТП с автобусом. Об этом 20 августа сообщил телеканал Globo.

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Авария произошла на трассе в городе Белу-Оризонти. В автобусе было 46 фанатов «Коринтианса», которые возвращались в Сан-Паулу после выездного матча с «Крузейро» (1:1).

Отмечается, что семь человек погибли на месте, ещё десять оказались заблокированными под перевернувшимся автобусом. Одного из пострадавших с несколькими переломами отправили в больницу на вертолёте.

Как сообщало ИА Регнум, четверо взрослых и двое детей погибли в результате массового ДТП с участием четырёх автомобилей в Бразилии. Ещё восемь человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Авария произошла на федеральной трассе в центральном районе штата Минас-Жерайс возле туристического города Оуру-Прету. Причиной ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения при обгоне.