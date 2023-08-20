Москва, 20 августа, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Схема пассажирского железнодорожного движения изменена в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила 20 августа пресс-служба РЖД в своём Telegram-канале.

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Так, составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында — Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействованы автобусы, уточнили в РЖД.

Поезда, следующие с запада на восток, переформировываются на станции Северобайкальск и затем направляются по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу.

«С пассажирами ведётся индивидуальная работа по уточнению вариантов поездок, в том числе с использованием других видов транспорта. Также формируются дополнительные пассажирские составы на станциях Северобайкальск, Иркутск, Красноярск», — говорится в сообщении РЖД.

Пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и горячим питанием, добавили в компании.

По предварительным данным, срок восстановления ж/д путей — семь дней.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827539" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> РЖД ведут восстановительные работы на месте размыва на БАМе

Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии утром 19 августа около сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего было размыто железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по этому участку пути было временно закрыто.

Как сообщил глава региона Алексей Цыденов, окончание аварийно-восстановительных работ, начатых после разрушения дамбы, запланировано на 26 августа.

По его словам, экономике страны из-за простоя грузов нанесён существенный ущерб. Предстоит восстановить железную и региональную автомобильную дороги. Населённые пункты от стихии пока не пострадали.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ранее жителей Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Бурятии, юга и востока Хабаровского края, южной части Камчатского края об обильных дождях.