Рязань, 20 августа, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В Рязани погибли участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, сообщает 20 августа местное издание YA62.ru со ссылкой на источник.

Кадр из видео Юлия Михайлова

Отмечается, что 25-летняя Михайлова погибла вечером 19 августа в результате падения с высоты 22-го этажа на улице Чкалова.

По словам одного из очевидцев, он услышал сильный хлопок за окном, а когда выглянул, то обнаружил внизу тело девушки. Михайлова умерла до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2022 года в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей участницы телевизионного проекта «Пацанки» Регины Колупаевой, после того как она напала с ножом на своих родителей.

Участница шестого сезона «Пацанок» Дарья Громова ранее рассказала о том, что у неё появилась депрессия после окончания проекта. В частности, она сообщала, что во время съёмок шоу участницы «не могут никуда выйти, нужно отпрашиваться даже в туалет».