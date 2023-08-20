Таруса, Калужская область, 20 августа, 2023, 12:46 — ИА Регнум. На турбазе в Тарусском районе Калужской области в результате урагана погибли два человека, в том числе шестилетняя девочка, ещё четверо пострадали, сообщил 19 августа глава района Михаил Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM

19–20 августа на турбазе проходит фестиваль байкеров. В лесу вблизи базы был разбит палаточный городок. Начавшийся ночью ураган повалил несколько деревьев, они упали на палатки.

По данному факту начато расследование, сообщили в прокуратуре Калужской области.

«Предварительно установлено, что сегодня (19 августа. — Прим. ред.) около 1 часа ночи на территории базы отдыха «Митино» в результате падения дерева на туристические палатки погиб 43-летний мужчина. Шестилетняя девочка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — сказано в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек»), отметили в надзорном ведомстве.

«Следователи СК России проводят осмотр места происшествия, устанавливают личности пострадавших, обстоятельства предоставления территории базы отдыха для проведения мероприятия и полноту принятых мер безопасности для жизни и здоровья отдыхающих», — сообщили в свою очередь в областном управлении Следственного комитета.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце июля 2023 года жертвами разгула стихии в Приволжском федеральном округе стали десять человек. Ещё 76 человек пострадали. От ливня и сильного ветра в 520 населённых пунктах было нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, у свыше 40 домов повредило кровлю. В палаточном лагере у озера Яльчик из-за непогоды получили травмы 29 человек, ещё восемь человек погибли.