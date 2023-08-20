Париж, 20 августа, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В горах на юго-западе Франции полицейские обнаружили тело бывшего начальника штаба обороны, генерала французской армии Жан-Луи Жоржелена, сообщил 19 августа The Guardian.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS Жан-Луи Жоржелен

Отмечается, что 74-летний генерал погиб в результате падения в районе перевала Фостен в Пиренеях, расположенного на высоте 2650 м. 30 августа ему должно было исполниться 75 лет.

Генерал был ответственен за восстановление собора Парижской Богоматери, уточняет издание.

Как сообщало ИА Регнум, пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции.

Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.

Власти Франции ранее заявляли о планах восстановить собор и вновь открыть его к 2024 году.

Весной 2023 года сообщалось, что во время реконструкции в здании собора Парижской Богоматери были обнаружены уникальные элементы конструкции, ранее скрытые от учёных. Оказалось, что для скрепления камней в здании использовались железные скобы.