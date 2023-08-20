Варшава, 20 августа, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Отдел общественной дипломатии генконсульства Соединённых Штатов Америки в Кракове объявил открытый конкурс среди польских СМИ на участие в семинарах. Программа занятий подразумевает обучение журналистов Польши созданию сюжетов о возвращении украинских беженцев домой с акцентом на партнёрские отношения с Польшей. Об этом 20 августа сообщил RT, ссылаясь на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА Регнум

В представительстве США полагают, что новостные организации Польши продемонстрировали успешную работу по освещению событий на Украине.

Авторы документа указывают, что данный проект необходим для расширения аудитории подобных репортажей, а также для представления якобы «различных» точек зрения уже сформировавшимся аудиториям.

Уточняется, что целью гранта в том числе является демонстрация «стабильного эффекта» от поддержки, оказываемой украинским беженцам со стороны польского общества.

Телеканал привёл слова старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, который высказал мнение о том, что программа поддержки СМИ Польши рассчитана на «идеологическую обработку» украинских беженцев.

По его словам, расчёт строится на том, чтобы сформировать из украинских беженцев, которые жили в Польше и сблизились с поляками, «благодарное население», которое бы положительно отнеслось к намерениям Польши захватить Западную Украину.

«Думаю, что их хотели бы вернуть в места проживания на Западной Украине, потому что для Польши и США это была бы своего рода пятая колонна», — приводит телеканал слова эксперта.

Как передавало ИА Регнум, газета Wyborcza, ссылаясь на результаты исследования Варшавского университета, написала, что молодые девушки в Польше стали меньше поддерживать украинских беженок из-за опасений, что те отберут у них потенциальных мужей. В материале отмечается, что интернет переполнен объявлениями от польских мужчин с предложением познакомиться с украинкой, а также пабликами в стиле «Украинки знакомятся с поляком».

В июле социолог рассказала о нарастании проблем, связанных с наплывом украинских беженцев в Польше. Дорота Перетяткович отметила возрастание числа жалоб среди поляков на возросшую конкуренцию за рабочие места, очереди в детские сады, школы и к врачам после приезда украинских беженцев. Кроме того, поляков раздражает факт, что далеко не все украинцы — бедные люди.

Расчетливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать местных жителей. Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил в июле, что негодование связано с тем, что жители Украины прибывают в страну, чтобы получить помощь в размере 500 злотых, а после возвращаются на родину.

В Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.