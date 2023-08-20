Москва, 20 августа, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировано, сообщила 20 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области на сайте ведомства.

МЧС России по Московской области

«11:48 ликвидация открытого горения», — сказано в сообщении. О локализации пожара, площадь которого составила 500 кв. м, в МЧС сообщили в 11:22.

Как передавало ИА Регнум, сообщение о пожаре в шестиэтажном здании в Подольске Московской области поступило в МЧС в 08:39 по московскому времени. Сообщалось, что на территории склада Ozon загорелась продукция в коробках на стеллажах.

На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Сотрудники компании были эвакуированы. К ликвидации пожара привлекался вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Кроме того, в готовность был приведён вертолёт Ми-8 МЧС России.

В Ozon заявили, что возгорание на складе в Подольске произошло в одном из блоков, который не эксплуатировался, товары там не хранились.