Новокузнецк, Кемеровская область, 20 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. 19 августа в Новокузнецке состоялся концерт фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». В 2023 году мероприятия в рамках этого фестиваля пройдут в 26 городах в нескольких федеральных округах, сообщили организаторы.

Администрация правительства Кузбасса

Для зрителей выступили известные музыканты, в числе которых — Юта и Сергей Чуйков, а также местные исполнители. Кузбасские писатели и поэты в свою очередь прочли со сцены свои произведения.

«Объединяться сейчас жизненно необходимо, всегда все победы происходили, когда общество объединяется, когда гражданское и военное общество смотрят в одну сторону, поддерживая друг друга. Подобные мероприятия дарят нам надежду, веру, ощущение, что мы всё делаем правильно», — отметила в своём обращении Юта.

Также гости фестиваля в рамках акции могли записать в специальных интерактивных кабинах свои обращения к военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО. Кроме того, собравшиеся смогли посмотреть шоу «Сильнейшая нация мира» и принять участие в соревнованиях по армлифтингу и гиревому спорту.

«Грандиозный по замыслу и масштабу музыкальный фестиваль с ярко выраженным патриотическим началом стал стержневым, объединяющим моментом для очень многих горожан. Испытываю настоящую гордость, что наш город вошёл в число 26 городов Российской Федерации, где реализуется проект», — отметил в своём обращении глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Такие мероприятия особенно важны для общества сейчас, когда в зоне СВО российские военные защищают интересы и идеалы государства и русского мира, являя пример героизма и самоотверженности, сказал глава города.

Концерт завершился символической «передачей света» (с одновременно включенных фонариков мобильных телефонов собравшихся) следующим городам, которые примут фестиваль.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в крымской бухте Каспель под Судаком стартовал пятый фестиваль молодого искусства «Таврида․АРТ». Мероприятие собрало 3500 художников, писателей, музыкантов, актёров, дизайнеров и других представителей сферы культуры и туризма. Зрителям представлено пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт․Молодость» и фестиваль «Наука как искусство».