Вашингтон, 20 августа, 2023, 11:56 — ИА Регнум. У чиновников США и Украины возникли разногласия из-за ведения контрнаступления, поскольку Киев не выполнил требования Вашингтона. Об этом написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор материала указал на то, что Вашингтон призвал Киев «меньше избегать риска» и в полной мере задействовать свои силы на южном направлении. Кроме того, должностные лица США выступали за то, чтобы Киев не сосредотачивал военных на восточном направлении, но в результате именно на это направление, как отмечается, были направлены лучшие подразделения ВСУ.

В статье также отмечается, что на фоне неудач при контрнаступлении США в частном порядке готовится к «войне на истощение» на Украине, которая может продлиться до 2024 года.

Издание привело слова республиканского конгрессмена Энди Харриса, который является сопредседателем группы по Украине в Палате представителей Соединённых Штатов. Он на встрече с избирателями заявил, что контрнаступление потерпело крах, а помощь Украине нужно сократить. Конгрессмен выразил сомнение по поводу того, что Украина сможет победить в конфликте, уточнила газета.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Дэниэл Уильямс в статье для издания Asia Times написал, что наступление Киева зашло в тупик из-за неспособности украинской армии пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. По его словам, одной из причин отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге.

Ранее The Wall Steet Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что чиновники в США и странах Европы потеряли веру в наступление ВСУ, так как изначально рассчитывали, что украинская сторона сможет провести успешную наступательную операцию до конца года. Авторы статьи отметили, что на Западе рассчитывали, что прорыв линии обороны ВС России вынудит российскую сторону к зиме согласиться на переговоры.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с тех пор не смогли добиться существенных успехов. При этом постоянные атаки на российские оборонительные позиции приводят к большим потерям в украинской армии. В Минобороны РФ 4 августа сообщили, что за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли в боях 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.