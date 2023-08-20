Киев, 20 августа, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Киеву приходится искать способ компенсировать отсутствие истребителей F-16, и беспилотники в какой-то мере восполняют нехватку авиации, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак американской газете Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас пока нет самолетов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие», — сказал он.

Сак добавил, что беспилотники «в какой-то мере восполняют нехватку авиации».

Как сообщало ИА Регнум, Украина может получить первые американские истребители F-16 в 2024 году, но их освоение на достаточно высоком уровне займёт не менее пяти лет из-за неопытности пилотов ВСУ, считает командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум высказал мнение о том, что решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Однако поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО, добавил эксперт.

По словам кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего, передача Киеву американских истребителей F-16 несёт угрозу для всего человечества, а их поставки не предотвратят крушения Украины.