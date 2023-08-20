Анкара, 20 августа, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по возобновлению зерновой сделки, технические переговоры между Россией и Украиной могут быть проведены в Стамбуле. Об этом написала газета Sabah, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что проектные предложения по введению зернового коридора в действие разрабатываются для того, чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, в частности миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах.

Издание сообщило, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации данного коридора могут быть проведены в Стамбуле.

Газета полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является единственным, кто может решить данную проблему при помощи «дипломатии лидеров», поэтому, как отмечает издание, встреча турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным, которая может состояться в конце этого месяца, будет иметь глобальное значение.

Как передавало ИА Регнум, зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. В МИД России 4 июля 2023 года заявили, что оснований для продления сделки нет, поскольку она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» государства, а подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор использовались Украиной для проведения террористических атак.

17 июля Россия объявила о приостановке действия зерновой сделки, отметив, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

18 августа Bild со ссылкой на информированные источники сообщил, что Россия, Турция и Катар могут в ближайшее время заключить новую зерновую сделку, переговоры планируется провести 19–20 августа в столице Венгрии Будапеште. Предполагается, что зерно из России, а возможно, также и с Украины будет поступать в бедные страны, в основном африканские. Турция должна выступить организатором поставок, Катар — спонсором.