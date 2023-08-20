Подольск, Московская область, 20 августа, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе Ozon в подмосковном Подольске составила 375 квадратных метров. Об этом 20 августа сообщили в МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщение о пожаре в шестиэтажном здании поступило в МЧС в 08:39 по московскому времени. На территории склада горит продукция в коробках на стеллажах.

К ликвидации пожара привлекается вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Кроме того, в готовность приведён вертолёт Ми-8 МЧС России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в подмосковном Подольске на складе Ozon произошёл пожар. На момент прибытия первых подразделений пожарных наблюдался дым из-под кровли. Сотрудники компании эвакуированы. К тушению привлечены 91 человек, 34 единицы техники, от МЧС — 43 человека и 16 единиц техники.