Донецк, 20 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Именем убитой российской журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке, сообщил 20 августа врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Год назад ушла из жизни Даша Дугина… Преступный киевский режим оборвал её жизнь терактом… В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу её именем», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, улица имени Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко.

Как сообщало ИА Регнум, Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

В убийстве журналистки обвинили гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления сумела покинуть Россию. По данным следствия, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил её поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле 2023 года стало известно об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина. Он обвиняется в незаконном распространении информации, связанной с убийством журналистки, за денежное вознаграждение.