Вашингтон, 20 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. На фоне неудач контрнаступления ВСУ в Вашингтоне рассматривают вариант войны на истощение. Об этом 20 августа пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Вашингтон призвал Киев в полной мере задействовать силы на южном направлении, однако Украина направила свои лучшие подразделения на восточное направление.

Теперь, пишет издание, на фоне неудач в контрнаступлении США в частном порядке готовятся к войне на истощение на Украине, которая может продлиться до 2024 года.

По информации газеты, конгрессмен-республиканец, сопредседатель группы по Украине в палате представителей США Энди Харрис на встрече с избирателями заявил, что наступление ВСУ провалилось, а помощь Киеву следует сократить.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что без помощи НАТО украинская армия не сможет продолжать военные действия уже через две недели.

Обозреватель Дэниэл Уильямс в статье для издания Asia Times написал, что наступление Киева зашло в тупик из-за неспособности украинской армии пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. По его словам, главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге.