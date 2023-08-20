Уфа, 20 августа, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.

Официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан

Он отметил, что утром 20 августа в Уфимском районе на 19-м км автотрассы Западный обход Уфы столкнулись встречные «Лада-Гранта» и грузовик «Газель».

По первоначальным сведениям, в результате ДТП получили несовместимые с жизнью травмы водитель автомобиля «Лада-Гранта» и его три пассажира, водителю «Газели» потребовалась медицинская помощь.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля уснул за рулём.

Как передавало ИА Регнум, в Дзержинске Нижегородской области женщина за рулём автомобиля сбила двух маленьких детей, один из них погиб. Инцидент произошёл 18 августа около 18:30 (совпадает с мск) на проспекте Ленина. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Волгоградской области погибли трое детей и один взрослый. Авария произошла в ночь на пятницу на трассе Р-22. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фурой Man, а затем с грузовиком Volvo.