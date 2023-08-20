Благовещенск, 20 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Три села Белогорского муниципального округа Амурской области, подтопленные ранее дождевым паводком, освободились от воды. Об этом 20 августа сообщили в региональном управлении МЧС.

МЧС России/ТАСС

«За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, с приусадебных участков сёл Заречное, Амурское, Возжаевка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идёт оценка ущерба, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, в Белогорский муниципальный округ была направлена аэромобильная группировка МЧС для ликвидации последствий дождевого паводка, в результате которого подтоплены оказались частные дома и участки. В зону подтопления попали 25 частных жилых домов, 26 приусадебных участков, внутрипоселковые дороги.