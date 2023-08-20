Варшава, 20 августа, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны могут ввести санкции против Польши, если она не снимет запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом написало издание RMF.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Автор публикации отметил, что, согласно источникам издания, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны Евросоюза.

Власти Польши объявили, что, если ЕС не продлит запрет на импорт украинских зерновых культур, тогда Варшава введет односторонние ограничения, что будет нарушением законодательства Евросоюза и повлечёт за собой наложение штрафных санкций на Польшу, написал автор.

В материале также сообщается, что до 20 стран поддерживают продление запрета на украинское зерно.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая Европейская комиссия ограничила до 5 июня свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии после получения обязательств от этих стран ЕС отменить односторонние меры в отношении указанной продукции. Действие этих ограничений 5 мая продлили до 15 сентября.

Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия попросили продлить действующий до 15 сентября запрет на импорт украинского зерна до 31 декабря 2023 года.

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что объёмы ввозимого на территорию Польши украинского зерна являются шокирующими. По подсчётам учёного, объём ввезённой с Украины в Польшу пшеницы за 2022 год в 168 раз больше, чем за 2021 год, импорт украинской кукурузы вырос в 300 раз, а в первые четыре месяца текущего года в республику ввезли в 610 раз больше пшеницы, чем за этот же период прошлого года.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что многие страны Европы начали отказываться от украинского зерна. Глава государства указал, что из вывезенной с украинской территории сельхозпродукции только 3% пошло в беднейшие страны мира.