Курск, 20 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В городе Суджа Курской области после трёх сбросов с украинского беспилотника повреждена электрическая подстанция, без света остались более 5 тыс. человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Город Суджа — в результате трёх сбросов БПЛА на подстанцию «Суджа — 8 марта» произошло отключение от электроснабжения 31 населённого пункта», — сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что в Кореневском районе без света остались 1890 жилых домов, в них проживают 5680 человек. В результате атаки беспилотников никто не пострадал.

В настоящее время проводится подключение источника резервного питания.

Как сообщало ИА Регнум, Курск в ночь на 20 августа атаковал украинский беспилотник. На железнодорожном вокзале Курска в результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

Кроме того, 20 августа ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. По беспилотникам успешно отработали средства РЭБ, ПВО не применялись из-за малого размера цели, уточнил глава региона Василий Голубев.