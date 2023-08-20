Гавайи, США, 20 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур заявил, что власти США игнорируют природные пожары на Гавайях, продолжая инвестировать деньги в зелёную энергетику. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

ETIENNE LAURENT/EPA/TASS Последствия природных пожаров на острове Мауи на Гавайях

Он отметил, что жители острова Мауи умоляли о деньгах, но власти ничего не делали.

«Это эпидемия безумия», — заявил он, добавив, что власти игнорировали призывы умоляющих о помощи жертв пожаров на Мауи, продолжая направлять деньги в зелёную энергетику.

Эксперт обратил внимание на то, что удар стихии и гибель людей не являются результатом изменения климата.

«Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства», — уточнил он.

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Как передавало ИА Регнум, природные пожары на Гавайях привели к гибели не менее 93 человек. Пожар стал самым смертоносным в истории США за более чем столетие. Огонь сжёг более 2100 акров (850 га), разрушил или повредил более 2,2 тыс. построек, не менее 4,5 тыс. человек в связи с произошедшим нуждаются во временном жилье.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что глава Белого дома Джо Байден тратит миллиарды долларов на оснащение украинской армии, но не стремится выделить достаточную помощь американцам, пострадавшим в пожарах на Гавайях. По мнению Тейлор-Грин, людям, которые потеряли в пожарах имущество, требуется более существенная помощь, чем 700 долларов, на которые можно «один раз сходить в магазин или несколько раз переночевать в гостинице».