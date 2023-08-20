Москва, 20 августа, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Лень может быть защитной функцией психики, которая позволяет оградить человека от необязательного труда, но за ней могут скрываться психологические проблемы либо простая усталость. Об этом рассказали специалисты департамента здравоохранения Москвы в ходе урбанистического форума в Гостином дворе.

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20 августа отмечается Всемирный день лени.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что зачастую лень объясняется защитной функцией психики, которая позволяет экономно расходовать энергию, при этом чтобы её побороть, нужно понять причину возникновения.

По его словам, факторы, которые влияют на появление лени, могут быть разнообразны. Например, изменение длительности светового дня может оказывать влияние на настроение человека и уровень его энергии.

«Люди, страдающие от аллергических реакций на пыльцу или другие аллергены, могут испытывать усталость и апатию во время цветения растений», — приводит РИА Новости слова врача.

Специалист также уточнил, что летом встречается и так называемая «тепловая лень», чтобы её побороть, нужно пить воду, есть овощи и фрукты, а также избегать перегрева.

По словам эксперта, тепловую лень может побороть и регулярная физическая нагрузка, поскольку ходьба, физкультура и другие спортивные занятия улучшают кровообращение и поддерживают уровень энергии.

Эксперт добавил, что важно высыпаться, чтобы организм мог восстановиться и поддерживать высокую способность к ответу на тепло, при этом вредные привычки, такие как курение, алкоголь, а также жирная пища, наоборот, могут значительно снизить уровень энергии.

По словам главного психиатра Москвы, главврача психиатрической больницы имени Алексеева Георгия Костюка, причинами появления лени могут стать как обычная усталость, так и психологические проблемы.

«За ленью также могут скрываться и более тонкие проблемы: страхи и комплексы, когда желание действовать подавляется неосознанным страхом провала или даже страхом успеха», — отметил он, уточнив, что в первом случае можно говорить о выученной беспомощности, а во втором — о синдроме самозванца.

По словам психиатра, лень могут вызывать психологические нарушения, например, невротические расстройства, депрессивные эпизоды и другие нарушения работы психики, которые забирают энергию.

Он добавил, что если причиной лени является усталость, снижение энергетического потенциала, то решить проблему поможет отдых, смена деятельности и новые впечатления.

При этом если лень возникает как результат отсутствия интереса, мотивации или психологических проблем, то отдых вряд ли сможет помочь, в данном случае более эффективной стратегией будет обратиться за помощью к специалистам, пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, доктор медицинских наук Сергей Хомяков заявил, что ряд факторов могут вызывать дневную сонливость у человека, который имел нормальный сон в ночное время в течение семи-девяти часов. Врач отметил, что у здорового человека не должно быть постоянного желания спать днем, в противном случае речь идет либо о патологических процессах в организме, либо о влиянии внешних факторов. Подобное состояние может быть спровоцировано переутомлением, малоподвижным образом жизни или сдвигом часовых поясов. Хомяков также подчеркнул, что дневную сонливость могут вызывать некоторые заболевания.

В Роспотребнадзоре рассказали, что силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведёт человек. Однако существуют факторы, негативно воздействующие на иммунитет человека. Это в первую очередь длительный стресс, вредные привычки, голодание или переедание, дефицит витаминов, перенесённые травмы, ожоги, операции и загрязнение окружающей среды. Признаками снижения иммунитета являются частые простудные заболевания, герпес на губах, повышенная температура, хроническая усталость, сонливость или бессонница, боли в суставах и мышцах, частые головные боли.