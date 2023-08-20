Курск, 20 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. С железнодорожного вокзала Курска после атаки украинского беспилотника были эвакуированы 50 человек, сообщил 20 августа глава области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Telegram-канал Романа Старовойтова

«В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы», — написал он.

По его словам, из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой.

Как сообщало ИА Регнум, Курск в ночь на 20 августа атаковал украинский беспилотник. На железнодорожном вокзале Курска в результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

Специалисты уже устранили основные последствия ночного удара украинского дрона, пожар был ликвидирован.