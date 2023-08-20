Иркутск, 20 августа, 2023, 08:46 — ИА Регнум. В Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за прогноза повышения уровня воды в реке Киренге ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 20 августа сообщили в региональном главке МЧС.

«В связи с прогнозом повышения уровня реки Киренги и возможного подтопления пониженных участков местности в Казачинско-Ленском районе вводится режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что силы и средства Северного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы передислоцированы в указанный район из Киренска для оперативного реагирования в случае подъема реки.

Как сообщало ИА Регнум, в республике Бурятия действует режим ЧС, который ввели после разрушения дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытия железнодорожного полотна на БАМе.

К восстановительным работам привлекается дорожная и строительная техника, в первую очередь самосвалы, экскаваторы.