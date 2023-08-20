Москва, 20 августа, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Полёты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово утром 20 августа были ограничены, сейчас аэропорты работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Дарья Антонова ИА Регнум Домодедово

Утром 20 августа в целях обеспечения безопасности полётов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово.

Так, три рейса было перенаправлено в Шереметьево, два — в Нижний Новгород, и один — в Санкт-Петербург.

После отмены ограничений на использование воздушного пространства в 04:30 мск пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 августа зафиксирована попытка пролёта беспилотника на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон был сбит силами ПВО. Он уточнил, что беспилотник киевской армии имел направление на южную часть российской столицы.

Утром 18 августа для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов были временно ограничены полёты в аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. В 04:30 мск ограничения были сняты. Семь рейсов перенаправили на запасные аэродромы, где самолёты успешно приземлились.