Красногорск, 20 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В одном из сражений в зоне спецоперации российский снайпер уничтожил 20 украинских военных и две бронемашины с расстояния 1,7 км. Об успешной работе снайпера рассказал на проходящем форуме «Армия-2023» один из сотрудников холдинга «Высокоточные комплексы».

meketrefe Снайперская винтовка

По словам участника форума, точные прицельные выстрелы на поражение боец ВС РФ произвёл из крупнокалиберной самозарядной винтовки ОСВ-96 предыдущего поколения — предшественницы новейшей винтовки «Астарта».

Как сообщало ИА Регнум, новая винтовка от холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха МЦ572 «Астарта» в разы превосходит американские винтовки Barrett по точности. О новом оружии рассказали на форуме «Армия-2023», который проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа.

Министерством обороны на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. Он уточнил, что в результате выполнения госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят свыше 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.