Берлин, 20 августа, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Для Украины остались лишь неблагоприятные варианты исхода конфликта. Об этом написал обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум

Он обратил внимание на то, что анализ заместителя главного редактора немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера показывает, в какой разрушительной ситуации находится правительство Украины, а также то, что на самом деле есть лишь плохие варианты для Киева и что Запад несёт большую ответственность за сложившуюся ситуацию.

Так, согласно анализу, одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление Украины в 2024 году. В материале говорится, что это возможно, если Запад продолжит поставлять вооружение.

По мнению эксперта, самым ужасным вариантом для Украины может стать контрнаступление России.

Как передавало ИА Регнум, немецкое издание Bild опубликовало 19 августа три возможных сценария действий Украины в ходе конфликта. Их назвал заместитель главного редактора Пауль Ронцхаймер, который недавно побывал в Киеве, где говорил с руководством Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

В обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, российский лидер напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.