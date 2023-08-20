Пекин, 20 августа, 2023, 08:05 — ИА Регнум. За семь месяцев текущего года Китай импортировал из России 4,46 млн тонн сжиженного природного газа на сумму $2,98 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы увеличены на 62,7%. Соответствующие данные опубликованы 20 августа главным таможенным управлением КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Только в июле 2023 года Китай закупил у России на $312 млн 583,9 тыс. тонн СПГ.

Лидером среди поставщиков СПГ в КНР осталась Австралия, продавшая за семь месяцев на 4,3% больше прошлогоднего показателя, или 13,5 млн тонн на сумму $8,29 млрд.

Кроме того, на 25,2% выросли поставки российской нефти в Китай. В годовом исчислении показатель превысил 60 млн тонн. Среди экспортирующих нефть в КНР государств Россия сохранила лидирующую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минфина РФ, средняя цена на российскую нефть Urals в период с 15 июля по 14 августа составила $70,33 за баррель или $513,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за тот же период составила $84,23 за баррель.

По расчётам финансового ведомства, экспортная пошлина на нефть с 1 сентября 2023 года повысится на $4,5 за тонну, до $21,4 за тонну, на светлые нефтепродукты и масла — до $6,4 за тонну, на тёмные — до $21,4 за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $6,4 за тонну, прямогонного бензина — $11,7 за тонну.

Несмотря на санкции Европейского союза, Россия добилась роста доходов от экспорта и, более того, укрепила свои позиции на рынке энергоресурсов, сообщил Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова. Такие выводы подтверждаются и данными о росте продажи нефти в Китай и Индию (в 11 раз), отменой скидок и продажей нефти по цене выше ограничительного потолка в 60 долларов, сказал эксперт.