Улан-Удэ, 20 августа, 2023, 07:44 — ИА Регнум. В Республике Бурятия действует режим ЧС, который ввели после разрушения дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытия железнодорожного полотна на БАМе. Об этом 20 августа сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Lupus-sapiens БАМ

«Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя ситуацию в Северо-Байкальском районе республики.

Цыденов отметил, что к восстановительным работам привлекается дорожная и строительная техника, в первую очередь самосвалы, экскаваторы.

Уровень воды, по словам губернатора, идёт на спад. Вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, перевозить по ней будут следующих по БАМу пассажиров. Жизни местных жителей ничего не угрожает. В районе развёрнуты пункты обогрева и питания, добавил глава Бурятии.

Как сообщало ИА Регнум, до 26 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии наметили окончить аварийно-восстановительные работы, начатые после разрушения дамбы из-за выхода реки Холодной из берегов.

По словам главы республики Алексея Цыденова, протяжённость повреждённого железнодорожного полотна на БАМе составляет 200 метров, также пострадали десять опор контактной сети. Населённым пунктам стихия не угрожает.

Одну из женщин в отрезанном водой посёлке планируется экстренно эвакуировать в больницу из-за обострения воспаления аппендицита, добавил губернатор.