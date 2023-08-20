США, 20 августа, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Футболисты «Интер Майами» впервые выиграли в финальном матче Кубка лиг. В семи играх за команду отличился аргентинский форвард Лионель Мессии. Новый трофей стал 44-м в послужном списке футболиста.

Origo.hu Лионель Месси

Матч состоялся на стадионе «Геодис парк» в Нэшвилле американского штата Теннесси. В основной время победитель не определился. Команда-обладатель Кубка лиг стала известна после серии пенальти.

На 23-й минуте встречи отличился в составе гостей Месси, у хозяев поля ответный гол на 57-й минуте завил Фафа Пико. Серия пенальти завершилась со счётом 10:9.

На счету Мессии в составе американского клуба десять голов и одна результативная передача. Аргентинец занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба «Интер Майами». Впереди него эквадорец Леонардо Кампане (16) и аргентинец Гонсало Игуаину (29).

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб США «Интер Майами» подписал контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Ему пообещали зарплату от $50 до $60 млн. О переходе форварда в США из французского «Пари Сен-Жермен» стало известно 7 июня.

За парижскую команду Месси выступал с лета 2021 года и провёл в её составе 74 матча, забил 32 гола и выполнил 35 голевых передач. Дважды аргентинец стал чемпионом Франции и единожды выиграл суперкубок страны.