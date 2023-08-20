Движение поездов на БАМе остановлено до 26 августа
Движение поездов на БАМе остановлено до 26 августа из-за размытой железной дороги
Улан-Удэ, 20 августа, 2023, 07:09 — ИА Регнум. В Северо-Байкальском районе Бурятии на 26 августа запланировано окончание аварийно-восстановительных работ, начатых после разрушения дамбы из-за выхода реки Холодной из берегов, сообщил 20 августа глава региона Алексей Цыденов.
«БАМ размыт! Движение поездов остановлено! По состоянию на сегодня, 20 августа, на полтретьего ночи, протяжённость повреждённого железнодорожного полотна — 200 метров, повреждено 10 опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, восстановлению и минимизации разрушения дамбы. Задействовано 120 человек, 24 единицы техники», — написал он в своём Telegram-канале.
Ориентировочно, закончить ремонт планируется 26 августа, то есть БАМ будет ещё неделю стоять, добавил глава Бурятии.
По словам Цыденова, экономике страны из-за простоя грузов нанесён существенный ущерб. Предстоит восстановить железную и региональную автомобильную дороги. Населённые пункты от стихии пока не пострадали. Одну из женщин в отрезанном водой посёлке планируется экстренно эвакуировать в больницу из-за обострения воспаления аппендицита, добавил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии утром 19 августа около сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего было размыто железнодорожное полотно на 1102 км перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по этому участку пути было временно закрыто, задерживалось движение поездов, в том числе одного пассажирского.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ранее жителей Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Бурятии, юга и востока Хабаровского края, южной части Камчатского края об обильных дождях.