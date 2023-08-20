Улан-Удэ, 20 августа, 2023, 07:09 — ИА Регнум. В Северо-Байкальском районе Бурятии на 26 августа запланировано окончание аварийно-восстановительных работ, начатых после разрушения дамбы из-за выхода реки Холодной из берегов, сообщил 20 августа глава региона Алексей Цыденов.

A. L. (loading) БАМ

«БАМ размыт! Движение поездов остановлено! По состоянию на сегодня, 20 августа, на полтретьего ночи, протяжённость повреждённого железнодорожного полотна — 200 метров, повреждено 10 опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, восстановлению и минимизации разрушения дамбы. Задействовано 120 человек, 24 единицы техники», — написал он в своём Telegram-канале.

Ориентировочно, закончить ремонт планируется 26 августа, то есть БАМ будет ещё неделю стоять, добавил глава Бурятии.

По словам Цыденова, экономике страны из-за простоя грузов нанесён существенный ущерб. Предстоит восстановить железную и региональную автомобильную дороги. Населённые пункты от стихии пока не пострадали. Одну из женщин в отрезанном водой посёлке планируется экстренно эвакуировать в больницу из-за обострения воспаления аппендицита, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии утром 19 августа около сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего было размыто железнодорожное полотно на 1102 км перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по этому участку пути было временно закрыто, задерживалось движение поездов, в том числе одного пассажирского.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ранее жителей Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Бурятии, юга и востока Хабаровского края, южной части Камчатского края об обильных дождях.