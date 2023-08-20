Вашингтон, 20 августа, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Жители Европы в гневе и недоумении от поведения и выходок англоязычных туристов. Журналисты CBS News рассказали о хулиганах-иностранцах.

Цитата из м/ф «Золотое кольцо». Реж. Леонид Носырев. 1979. СССР Эйфелева башня

Так, в Париже двое пьяных американцев не спустились с Эйфелевой башни до закрытия и остались там ночевать. Через несколько дней турист забрался на самый верх башни и спрыгнул с неё с парашютом.

Корреспондент Крис Ливсей рассказал, что в Риме из тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется «паршивой овцой — в этом году такие люди по всему городу, по всей стране и по всей Европе».

Он привёл примеры «паршивой овцы» — британский турист выцарапал своё имя на стенах Колизея. Видевшие этот акт вандализм люди были в шоке. В Венеции также британец прыгнул с высоты в пять этажей в канал.

В Испании местные жители для отпугивания безумных туристов установили на пляжах знаки, которые предупреждают о несуществующих угрозах.

Министр туризма Италии Даниела Сантанке призвала правительства европейских стран «закрутить гайки» в отношении буйных иностранцев и потребовала вандалов оплачивать испорченное культурное наследие.

Как сообщало ИА Регнум, отельеры из Индонезии, Таиланда и Вьетнама рассказали, что русские являются идеальными туристам.

Некоторые категории граждан России, включая туристов, освободили от биометрии для получения визы в Китай.